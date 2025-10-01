Johnson & Johnson şirketinde in New York City Area Veri Bilimci tazminatı 23 için year başına $92.4K ile 30 için year başına $232K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $220K tutarındadır. Johnson & Johnson şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
