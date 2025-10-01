Şirket Dizini
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Veri Bilimci Maaşlar New York City Area konumunda

Johnson & Johnson şirketinde in New York City Area Veri Bilimci tazminatı 23 için year başına $92.4K ile 30 için year başına $232K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $220K tutarındadır. Johnson & Johnson şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Kariyer seviyeleri nelerdir Johnson & Johnson?

Biostatistician

Health Informatics

SSS

Johnson & Johnson şirketindeki in New York City Area Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $270,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Johnson & Johnson şirketinde Veri Bilimci rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $220,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar