Şirket Dizini
Jockey
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Jockey Maaşlar

Jockey şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $89,550 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $100,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Jockey. Son güncellenme: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pazarlama Operasyonları
$89.6K
Yazılım Mühendisi
$101K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Jockey şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $100,500 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jockey şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $95,025 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Jockey için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Databricks
  • Google
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jockey/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.