Jockey International
Jockey International Maaşlar

Jockey International şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $54,725 toplam tazminattan üst seviyede Veri Analisti için $59,496 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Jockey International. Son güncellenme: 11/26/2025

Veri Analisti
$59.5K
Yazılım Mühendisi
$54.7K
SSS

Jockey International şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $59,496 tazminatla Veri Analisti at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jockey International şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $57,111 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

