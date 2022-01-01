Şirket Dizini
Joby Aviation
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Joby Aviation Maaşlar

Joby Aviation şirketinin maaşları alt seviyede İşe Alım Uzmanı için yıllık $109,450 toplam tazminattan üst seviyede Program Müdürü için $308,450 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Joby Aviation. Son güncellenme: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $175K

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $175K
Donanım Mühendisi
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Havacılık Mühendisi
$298K
Veri Bilimci
$220K
Elektrik Mühendisi
$127K
Pazarlama
$255K
Doktor
$131K
Ürün Tasarımcısı
$199K
Program Müdürü
$308K
İşe Alım Uzmanı
$109K
Siber Güvenlik Analisti
$109K
Teknik Program Müdürü
$152K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Joby Aviation şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $308,450 tazminatla Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Joby Aviation şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $175,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Joby Aviation için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Teradata
  • Root Insurance
  • KBR
  • ManTech
  • Delta Air Lines
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/joby-aviation/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.