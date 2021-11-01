Şirket Dizini
Javis
Javis Maaşlar

Javis şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için yıllık $12,363 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $223,875 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Javis. Son güncellenme: 10/21/2025

Ürün Müdürü
$48.8K
Yazılım Mühendisi
$224K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$12.4K

SSS

Javis şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $223,875 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Javis şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $48,825 tutarındadır.

