Şirket Dizini
January Technologies
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

January Technologies Maaşlar

January Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $142,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $310,545 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: January Technologies. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $142K
İnsan Kaynakları
Median $241K
İnsan Operasyonları
$281K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$311K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

January Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $310,545 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
January Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $261,200 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    January Technologies için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Dropbox
  • Tesla
  • Flipkart
  • Intuit
  • PayPal
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar