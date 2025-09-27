Şirket Dizini
Jane Technologies
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

Jane Technologies Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Jane Technologies şirketinde in Canada ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına CA$198K ile CA$281K arasında değişmektedir. Jane Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$225K - CA$266K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$198KCA$225KCA$266KCA$281K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisliği Müdürü maaş bilgisis için Jane Technologies kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

CA$226K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Jane Technologies?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisliği Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Jane Technologies in Canada میں Yazılım Mühendisliği Müdürü کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ CA$280,833 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Jane Technologies میں Yazılım Mühendisliği Müdürü کردار in Canada کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ CA$197,804 ہے۔

Öne Çıkan İş İlanları

    Jane Technologies için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Databricks
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Square
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar