Jane Technologies
Jane Technologies Maaşlar

Jane Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $160,800 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $266,325 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Jane Technologies. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Veri Bilimci
$161K
Ürün Müdürü
$266K
Yazılım Mühendisi
$209K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$174K
SSS

Jane Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $266,325 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jane Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $191,157 tutarındadır.

