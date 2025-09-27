Şirket Dizini
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Satış Maaşlar

Jaguar Land Rover şirketinde in United Kingdom ortalama Satış toplam tazminatı year başına £44.3K ile £62.9K arasında değişmektedir. Jaguar Land Rover şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£50.3K - £59.6K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£44.3K£50.3K£59.6K£62.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Jaguar Land Rover?

SSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Satış hos Jaguar Land Rover in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £62,905. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Jaguar Land Rover for Satış rollen in United Kingdom er £44,307.

