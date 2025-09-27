Şirket Dizini
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Makine Mühendisi Maaşlar

Jaguar Land Rover şirketinde in United Kingdom Makine Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £46.5K tutarındadır. Jaguar Land Rover şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Medyan Paket
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£46.5K
Seviye
C Grade
Temel maaş
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Prim
£0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Jaguar Land Rover?

£122K

Maaş bulunamadı
SSS

Jaguar Land Rover şirketindeki in United Kingdom Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £62,764 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jaguar Land Rover şirketinde Makine Mühendisi rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £46,489 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar