Jaguar Land Rover
  • Information Technologist (IT)

  • Tüm Information Technologist (IT) Maaşları

Jaguar Land Rover Information Technologist (IT) Maaşlar

Jaguar Land Rover şirketinde ortalama Information Technologist (IT) toplam tazminatı year başına £50.7K ile £71K arasında değişmektedir. Jaguar Land Rover şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£54.9K - £63.9K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£50.7K£54.9K£63.9K£71K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Jaguar Land Rover şirketindeki jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £71,014 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jaguar Land Rover şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £50,724 tutarındadır.

