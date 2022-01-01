Şirket Dizini
Jacobs Maaşlar

Jacobs'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $44,786'den üst uçta Proje Yöneticisi için $194,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Jacobs. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İnşaat Mühendisi
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Ulaşım Mühendisi

Yapı Mühendisi

Makine Mühendisi
L1 $69.4K
L3 $108K

Proje Yöneticisi
L3 $143K
L5 $194K
Veri Bilimcisi
Median $148K
Havacılık ve Uzay Mühendisi
Median $108K
Siber Güvenlik Analisti
Median $80K
Muhasebeci
$133K
İş Analisti
$69.7K
İş Geliştirme
$85.2K
Kimya Mühendisi
$84.6K
Elektrik Mühendisi
$60.2K
Jeoloji Mühendisi
$70.6K
Donanım Mühendisi
$137K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$70.4K
Yönetim Danışmanı
$124K
MEP Mühendisi
$129K
Ürün Yöneticisi
$98.5K
Program Yöneticisi
$146K
Satış
$44.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$176K
Çözüm Mimarı
$184K

Veri Mimarı

SSS

Jacobs'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $194,000 ücretle Proje Yöneticisi at the L5 level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Jacobs'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $104,834'dır.

