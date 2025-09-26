Şirket Dizini
Jabil
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Jabil Yazılım Mühendisi Maaşlar

Jabil şirketinde in Taiwan Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına NT$39.4K ile Senior Software Engineer için year başına NT$51.2K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Taiwan medyanı NT$43.9K tutarındadır. Jabil şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$39.4K
NT$38.1K
NT$0
NT$1.3K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Görüntüle 5 Daha Fazla Seviye
NT$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Jabil?

SSS

Jabil şirketindeki in Taiwan Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$89,099 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jabil şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$37,527 tutarındadır.

