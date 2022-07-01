Issuu Maaşlar

Issuu şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $45,768 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $112,295 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Issuu . Son güncellenme: 11/22/2025