Issuu Maaşlar

Issuu şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $45,768 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $112,295 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Issuu. Son güncellenme: 11/22/2025

Yazılım Mühendisi
$45.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$112K
SSS

Issuu şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $112,295 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Issuu şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $79,031 tutarındadır.

