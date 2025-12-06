Şirket Dizini
Isima
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Isima Yazılım Mühendisi Maaşlar

Isima şirketinde in Tunisia ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına TND 50K ile TND 68.2K arasında değişmektedir. Isima şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$18.2K - $22K
Tunisia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$17K$18.2K$22K$23.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Isima?

SSS

Isima şirketindeki in Tunisia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam TND 68,185 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Isima şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Tunisia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat TND 49,963 tutarındadır.

