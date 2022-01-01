Şirket Dizini
iRhythm
iRhythm Maaşlar

iRhythm'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama Operasyonları için yıllık toplam ücrette $124,375'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $357,700'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. iRhythm. Son güncelleme: 8/22/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $211K
İş Analisti
$154K
Donanım Mühendisi
$179K

Pazarlama Operasyonları
$124K
Ürün Yöneticisi
$266K
Satış
$199K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$358K
UX Araştırmacısı
$153K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

iRhythm'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

iRhythm'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $357,700 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
iRhythm'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $188,876'dır.

Diğer Kaynaklar