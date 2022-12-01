Şirket Dizini
Investec Maaşlar

Investec'nin maaş aralığı, alt uçta Yatırım Bankacısı için yıllık toplam ücrette $21,164'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $158,746'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Investec. Son güncelleme: 8/13/2025

$160K

Veri Analisti
$72.4K
Veri Bilimcisi
$92.4K
Yatırım Bankacısı
$21.2K

Pazarlama
$125K
Ürün Tasarımcısı
$65.2K
Proje Yöneticisi
$42.2K
Yazılım Mühendisi
$81K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$159K
Çözüm Mimarı
$53.8K
SSS

The highest paying role reported at Investec is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Investec is $72,417.

