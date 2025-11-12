Şirket Dizini
Intuit
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Makine Öğrenmesi Mühendisi

Intuit Makine Öğrenmesi Mühendisi Maaşlar

Intuit şirketinde in United States Makine Öğrenmesi Mühendisi tazminatı Software Engineer 2 için year başına $239K ile Architect için year başına $948K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $332K tutarındadır. Intuit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer 1
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$239K
$166K
$58.7K
$15K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$351K
$221K
$84K
$46K
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Intuit şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Intuit şirketindeki in United States Makine Öğrenmesi Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $947,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intuit şirketinde Makine Öğrenmesi Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $345,000 tutarındadır.

