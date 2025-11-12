Şirket Dizini
Intuit Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar New York City Area konumunda

Intuit şirketinde in New York City Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 1 için year başına $160K ile Staff Software Engineer için year başına $338K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $206K tutarındadır. Intuit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer 1
(Giriş Seviyesi)
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Intuit şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Intuit şirketindeki in New York City Area Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $405,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intuit şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $206,750 tutarındadır.

