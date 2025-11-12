Intuit şirketinde in Greater Bengaluru Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 1 için year başına ₹3.06M ile Staff Software Engineer için year başına ₹9.88M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹5.05M tutarındadır. Intuit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Intuit şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)