Intuit şirketinde in Canada Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 1 için year başına CA$107K ile Staff Software Engineer için year başına CA$307K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$166K tutarındadır. Intuit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Intuit şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)