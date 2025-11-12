Şirket Dizini
Intuit
Intuit Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar Israel konumunda

Intuit şirketinde in Israel Backend Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 2 için year başına ₪478K ile Senior Software Engineer için year başına ₪435K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Israel medyanı ₪476K tutarındadır. Intuit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer 1
(Giriş Seviyesi)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪478K
₪376K
₪63.3K
₪38.8K
Senior Software Engineer
₪435K
₪280K
₪100K
₪54.2K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Intuit şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Intuit şirketindeki in Israel Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪710,957 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intuit şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪411,471 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar