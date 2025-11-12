Şirket Dizini
Intuit
Intuit UX Tasarımcısı Maaşlar Israel konumunda

Intuit şirketinde in Israel UX Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına ₪620K tutarındadır. Intuit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Intuit şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Intuit şirketindeki in Israel UX Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪765,793 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intuit şirketinde UX Tasarımcısı rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪534,745 tutarındadır.

