Intuit UX Tasarımcısı Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

Intuit şirketinde in Greater Toronto Area UX Tasarımcısı tazminatı Product Designer 2 için year başına CA$143K ile Senior Product Designer için year başına CA$207K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$156K tutarındadır. Intuit şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret Ekle
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Intuit şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Intuit şirketindeki in Greater Toronto Area UX Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$1,147,156 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intuit şirketinde UX Tasarımcısı rolü in Greater Toronto Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$145,082 tutarındadır.

