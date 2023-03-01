Şirket Dizini
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Maaşlar

Intesa Sanpaolo'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $15,558'den üst uçte Çözüm Mimarı için $93,254'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Intesa Sanpaolo. Son güncelleme: 8/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $47.7K

Backend Yazılım Mühendisi

Finansal Analist
$15.6K
İnsan Kaynakları
$81.1K

Proje Yöneticisi
$85.7K
Siber Güvenlik Analisti
$80.1K
Çözüm Mimarı
$93.3K
Teknik Yazar
$39.8K
Diğer Kaynaklar