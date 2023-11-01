Şirket Dizini
International SOS
International SOS Maaşlar

International SOS şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $70,614 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $150,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: International SOS. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

Satış
Median $150K
Veri Bilimci
$70.6K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$94.1K

Program Müdürü
$74.6K
Proje Müdürü
$127K
SSS

International SOS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $150,000 tazminatla Satış pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
International SOS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $94,063 tutarındadır.

