Şirket Dizini
Interactive Brokers
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Interactive Brokers Maaşlar

Interactive Brokers şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisti (BT) için yıllık $11,558 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $400,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Interactive Brokers. Son güncellenme: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Siber Güvenlik Analisti
Median $280K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
İş Operasyonları
$109K
Veri Analisti
$116K
Veri Bilimci
$132K
İnsan Kaynakları
$85.4K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$11.6K
Hukuk
$106K
Pazarlama
$106K
Ürün Tasarımcısı
$174K
Ürün Müdürü
$99.5K
Proje Müdürü
$189K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

10%

YIL 1

15%

YIL 2

15%

YIL 3

15%

YIL 4

15%

YIL 5

15%

YIL 6

15%

YIL 7

Hisse Türü
RSU

Interactive Brokers şirketinde, RSUs 7 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 5th-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 6th-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 7th-YIL (15.00% yıllık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Interactive Brokers şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $400,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Interactive Brokers şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,026 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Interactive Brokers için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Robinhood
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.