Interactive Avenues Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Interactive Avenues şirketinde in India ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına ₹665K ile ₹911K arasında değişmektedir. Interactive Avenues şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹721K - ₹856K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹665K₹721K₹856K₹911K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Interactive Avenues?

SSS

Interactive Avenues şirketindeki in India Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹910,955 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Interactive Avenues şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹665,394 tutarındadır.

