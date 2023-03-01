Şirket Dizini
Interac
Interac Maaşlar

Interac'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $54,953'den üst uçta Siber Güvenlik Analisti için $100,269'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Interac. Son güncelleme: 8/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $87.1K
Ürün Yöneticisi
Median $60K
Veri Bilimcisi
$65.4K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$55K
Program Yöneticisi
$81.1K
Siber Güvenlik Analisti
$100K
SSS

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Interac, ir Siber Güvenlik Analisti at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $100,269. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Interac, ir $73,280.

