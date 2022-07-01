Şirket Dizini
IntelyCare
IntelyCare Maaşlar

IntelyCare'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $100,500'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $197,010'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. IntelyCare. Son güncelleme: 8/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $148K
Veri Bilimi Yöneticisi
$197K
Veri Bilimcisi
$101K

Ürün Tasarım Yöneticisi
$182K
Ürün Yöneticisi
$116K
