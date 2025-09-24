Şirket Dizini
Intelliswift Software
Intelliswift Software
  • Maaşlar
  • Yönetim Danışmanı

  • Tüm Yönetim Danışmanı Maaşları

Intelliswift Software Yönetim Danışmanı Maaşlar

Intelliswift Software şirketinde in India ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına ₹491K ile ₹701K arasında değişmektedir. Intelliswift Software şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹563K - ₹659K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹491K₹563K₹659K₹701K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Intelliswift Software?

SSS

Intelliswift Software şirketindeki in India Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹701,232 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intelliswift Software şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹491,462 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar