IntelliGenesis
IntelliGenesis Information Technologist (IT) Maaşlar

IntelliGenesis şirketinde Information Technologist (IT) tazminat paketi medyanı year başına $101K tutarındadır. IntelliGenesis şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Yıllık toplam
$101K
Seviye
L1
Temel maaş
$101K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
9 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir IntelliGenesis?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Information Technologist (IT) tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

IntelliGenesis şirketindeki jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $104,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
IntelliGenesis şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $101,000 tutarındadır.

