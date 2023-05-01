IntelliBoard Maaşlar

IntelliBoard şirketinin maaşları alt seviyede Satış Mühendisi için yıllık $39,800 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $45,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: IntelliBoard . Son güncellenme: 11/24/2025