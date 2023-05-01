Şirket Dizini
IntelliBoard
IntelliBoard Maaşlar

IntelliBoard şirketinin maaşları alt seviyede Satış Mühendisi için yıllık $39,800 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $45,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: IntelliBoard. Son güncellenme: 11/24/2025

Satış Mühendisi
$39.8K
Çözüm Mimarı
$45.9K
SSS

IntelliBoard şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $45,900 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
IntelliBoard şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $42,850 tutarındadır.

