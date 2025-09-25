Şirket Dizini
Intellia Therapeutics
Intellia Therapeutics Biyomedikal Mühendisi Maaşlar

Intellia Therapeutics şirketinde in United States ortalama Biyomedikal Mühendisi toplam tazminatı year başına $90.2K ile $131K arasında değişmektedir. Intellia Therapeutics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$102K - $119K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$90.2K$102K$119K$131K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Intellia Therapeutics şirketindeki in United States Biyomedikal Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $130,900 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intellia Therapeutics şirketinde Biyomedikal Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $90,200 tutarındadır.

