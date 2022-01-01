Şirket Dizini
Integral Ad Science Maaşlar

Integral Ad Science'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $105,525'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $320,390'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Integral Ad Science. Son güncelleme: 8/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $175K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $165K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$320K

Satış
$106K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$269K
Çözüm Mimarı
$159K
Teknik Program Yöneticisi
$131K
UX Araştırmacısı
$109K
SSS

Integral Ad Science'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $320,390 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Integral Ad Science'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $162,100'dır.

