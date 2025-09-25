Şirket Dizini
Intact Financial Corporation
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

Intact Financial Corporation Çözüm Mimarı Maaşlar

Intact Financial Corporation şirketinde in Canada ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına CA$124K ile CA$177K arasında değişmektedir. Intact Financial Corporation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$141K - CA$160K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$124KCA$141KCA$160KCA$177K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha Çözüm Mimarı maaş bilgisis için Intact Financial Corporation kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

CA$225K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Intact Financial Corporation?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Çözüm Mimarı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Intact Financial Corporation şirketindeki in Canada Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$176,768 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intact Financial Corporation şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$124,337 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Intact Financial Corporation için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • DoorDash
  • Stripe
  • Snap
  • Spotify
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar