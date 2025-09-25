Şirket Dizini
Intact Financial Corporation
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Intact Financial Corporation Satış Maaşlar

Intact Financial Corporation şirketinde in Canada ortalama Satış toplam tazminatı year başına CA$43K ile CA$61.3K arasında değişmektedir. Intact Financial Corporation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$49.3K - CA$57.6K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$43KCA$49.3KCA$57.6KCA$61.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$225K

Kariyer seviyeleri nelerdir Intact Financial Corporation?

SSS

Intact Financial Corporation şirketindeki in Canada Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$61,311 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intact Financial Corporation şirketinde Satış rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$42,970 tutarındadır.

