Intact Financial Corporation şirketinde in Canada ortalama Mali Analист toplam tazminatı year başına CA$123K ile CA$172K arasında değişmektedir. Intact Financial Corporation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$133K - CA$161K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$123KCA$133KCA$161KCA$172K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$225K

Kariyer seviyeleri nelerdir Intact Financial Corporation?

SSS

Intact Financial Corporation şirketindeki in Canada Mali Analист pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$171,602 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intact Financial Corporation şirketinde Mali Analист rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$122,784 tutarındadır.

