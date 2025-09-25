Şirket Dizini
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Veri Analisti Maaşlar

Intact Financial Corporation şirketinde in Canada ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına CA$54.4K ile CA$75.7K arasında değişmektedir. Intact Financial Corporation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$58.3K - CA$68.6K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$54.4KCA$58.3KCA$68.6KCA$75.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$225K

Kariyer seviyeleri nelerdir Intact Financial Corporation?

SSS

Intact Financial Corporation şirketindeki in Canada Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$75,743 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intact Financial Corporation şirketinde Veri Analisti rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$54,380 tutarındadır.

