Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Hasar Eksperi Maaşlar

Intact Financial Corporation şirketinde in Ireland ortalama Hasar Eksperi toplam tazminatı year başına €22.3K ile €31.1K arasında değişmektedir. Intact Financial Corporation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€23.9K - €28.2K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Intact Financial Corporation?

SSS

The highest paying salary package reported for a Hasar Eksperi at Intact Financial Corporation in Ireland sits at a yearly total compensation of €31,083. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Hasar Eksperi role in Ireland is €22,316.

