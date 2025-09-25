Şirket Dizini
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation İş Analisti Maaşlar

Intact Financial Corporation şirketinde in Canada İş Analisti tazminat paketi medyanı year başına CA$82.7K tutarındadır. Intact Financial Corporation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$82.7K
Seviye
L2
Temel maaş
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$6.8K
Şirketteki yılı
5-10 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Intact Financial Corporation?

CA$225K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

Intact Financial Corporation şirketindeki in Canada İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$133,718 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intact Financial Corporation şirketinde İş Analisti rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$82,454 tutarındadır.

