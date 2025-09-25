Instacart şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $222K ile L8 için year başına $728K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $350K tutarındadır. Instacart şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
$277K
$178K
$99K
$0
L5
$343K
$213K
$130K
$0
L6
$432K
$246K
$185K
$1.1K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Unlock by Adding Your Salary!
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Instacart şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
50%
YIL 1
50%
YIL 2
Instacart şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
50% hak ediş süresi 1st-YIL (50.00% yıllık)
50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)
