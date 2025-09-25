Şirket Dizini
Instacart
Instacart Müşteri Başarısı Maaşlar

Instacart şirketinde in Canada ortalama Müşteri Başarısı toplam tazminatı year başına CA$115K ile CA$164K arasında değişmektedir. Instacart şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$131K - CA$155K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Instacart şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

50%

YIL 1

50%

YIL 2

Hisse Türü
RSU

Instacart şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 50% hak ediş süresi 1st-YIL (50.00% yıllık)

  • 50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)



SSS

Instacart şirketindeki in Canada Müşteri Başarısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$163,549 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Instacart şirketinde Müşteri Başarısı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$115,196 tutarındadır.

