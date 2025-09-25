Şirket Dizini
Instacart şirketinde in United States ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına $97.1K ile $136K arasında değişmektedir. Instacart şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$105K - $128K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$97.1K$105K$128K$136K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Instacart şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

50%

YIL 1

50%

YIL 2

Hisse Türü
RSU

Instacart şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 50% hak ediş süresi 1st-YIL (50.00% yıllık)

  • 50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)



SSS

Instacart şirketindeki in United States Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $135,720 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Instacart şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $97,110 tutarındadır.

