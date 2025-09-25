Şirket Dizini
Instacart Muhasebeci Maaşlar

Instacart şirketinde in United States Muhasebeci tazminatı L4 için year başına $133K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $143K tutarındadır. Instacart şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$133K
$128K
$5.1K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Instacart şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

50%

YIL 1

50%

YIL 2

Hisse Türü
RSU

Instacart şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 50% hak ediş süresi 1st-YIL (50.00% yıllık)

  • 50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)



SSS

Най-високоплатеният пакет за Muhasebeci в Instacart in United States е с годишно общо възнаграждение от $188,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Instacart за позицията Muhasebeci in United States е $137,500.

