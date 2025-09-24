Şirket Dizini
insightsoftware Çözüm Mimarı Maaşlar

insightsoftware şirketinde in United States ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına $93.3K ile $131K arasında değişmektedir. insightsoftware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$101K - $117K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$93.3K$101K$117K$131K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

insightsoftware şirketindeki in United States Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $130,592 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
insightsoftware şirketinde Çözüm Mimarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $93,280 tutarındadır.

