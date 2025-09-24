Şirket Dizini
insightsoftware Yazılım Mühendisi Maaşlar

insightsoftware şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.42M tutarındadır. insightsoftware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
insightsoftware
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹1.42M
Seviye
L3
Temel maaş
₹1.42M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir insightsoftware?

₹13.98M

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

insightsoftware şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,236,048 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
insightsoftware şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,826,077 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar