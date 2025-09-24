Şirket Dizini
insightsoftware
insightsoftware Information Technologist (IT) Maaşlar

insightsoftware şirketinde ortalama Information Technologist (IT) toplam tazminatı year başına ₹691K ile ₹962K arasında değişmektedir. insightsoftware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹740K - ₹871K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹691K₹740K₹871K₹962K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.98M

Hakkını Al, Kandırılma

SSS

insightsoftware şirketindeki jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹961,915 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
insightsoftware şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹690,606 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar