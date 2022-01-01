Şirket Dizini
Inovalon
Inovalon Maaşlar

Inovalon şirketinin maaşları alt seviyede Çözüm Mimarı için yıllık $43,675 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $276,375 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Inovalon. Son güncellenme: 9/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $100K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $132K
Veri Analisti
Median $100K

İş Analisti
Median $96K
İş Geliştirme
$110K
Müşteri Hizmetleri
$55.3K
İnsan Kaynakları
$190K
Yönetim Danışmanı
$276K
Proje Müdürü
$146K
Satış
$49.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$246K
Çözüm Mimarı
$43.7K
SSS

Inovalon şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $276,375 tazminatla Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Inovalon şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $105,223 tutarındadır.

