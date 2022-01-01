Şirket Dizini
Innovaccer
Innovaccer Maaşlar

Innovaccer şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $9,325 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarım Müdürü için $260,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Innovaccer. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $17.5K
Ürün Müdürü
Median $55.8K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $67.7K
Veri Analisti
Median $9.3K
Ürün Tasarımcısı
Median $21.6K
Veri Bilimi Müdürü
$70.8K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$77.7K
Yönetim Danışmanı
$16.5K
Pazarlama Operasyonları
$11.8K
Ürün Tasarım Müdürü
$260K
Satış
$11.8K
SSS

Innovaccer şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $260,100 tazminatla Ürün Tasarım Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Innovaccer şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $21,561 tutarındadır.

